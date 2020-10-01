Один із шести осередків пожеж на Луганщині вдалося ліквідувати - ДСНС

В результаті пожеж загинуло 9 осіб

В результаті пожеж загинуло 9 осіб

Фото: ДСНС

У Луганській області рятувальники ліквідували один з шести осередків пожеж.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Відомо, що було ліквідовано пожежу між населеними пунктами Байдівка і Половинкине. Зараз рятувальники намагаються загасити ще п'ять осередків вогню.

За оперативними даними, вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будівель (Воронове -70, Сиротино - 64, Метьолкіне - 30, Муратове - 26, Капітанове - 20, Осколонівка - 20, Кряківка - 2, Трьохізбенка - 2).

Евакуйовано 120 чоловік, у тому числі із: сіл Муратове - 35 осіб (розміщено в смт Новойдар у школі та лікарні), Воронове - 40, Сиротине - 25, Осколонівка – 20 (евакуйовані із трьох сіл розміщено в м. Сєверодонецьк)”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, в результаті пожеж загинуло 9 осіб, було госпіталізовано 14 осіб. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, у всіх 6 осередків становить близько 9,3 тис. гектарів.

Нагадаємо, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.

Згодом стало відомо, що загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків, вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів.

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.

Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області, вона вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці.

Згодом масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією.