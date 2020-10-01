Один из шести очагов пожаров на Луганщине удалось ликвидировать - ГСЧС

В результате пожаров погибли 9 человек

В результате пожаров погибли 9 человек

Фото: ГСЧС

В Луганской области спасатели ликвидировали один из шести очагов пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Известно, что был ликвидирован пожар между населенными пунктами Байдовка и Половинкино. Сейчас спасатели пытаются потушить еще пять очагов огня.

По оперативным данным, огнем повреждено ориентировочно 250 зданий (Вороново -70, Сиротино - 64, Метелкино - 30, Муратово - 26, Капитаново - 20, Осколоновка - 20, Кряковка - 2, Трехизбенка - 2).

Эвакуированы 120 человек, в том числе из: сел Муратово - 35 человек (размещены в пгт Новойдар в школе и больнице), Вороново - 40, Сиротино - 25, Осколоновка - 20 (эвакуированных из трех сел разместили в г.. Северодонецк)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате пожаров погибли 9 человек, были госпитализированы 14 человек. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, во всех 6 очагах составляет около 9,3 тыс. гектаров.

Напомним, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.

На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области, она будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте.

Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.