Пожежі на Луганщині: кількість жертв зросла

Процес гасіння вогню ускладнює дуже сильний вітер

Процес гасіння вогню ускладнює дуже сильний вітер

Фото: Facebook

У Луганській області через масштабні пожежі жертвами стали вже 8 осіб, а 10 людей було госпіталізовано.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За останніми даними внаслідок значних опіків та отруєння чадним газом загинуло 8 осіб, один із них – лісничий, 10 осіб госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що з населених пунктів, що опинилися під загрозою, евакуювали 120 осіб. Вигоріло та пошкоджено вогнем орієнтовно 424 будівлі, з них 311 - житлові будинки.

Сформовано обласний оперативний штаб із надання допомоги постраждалим внаслідок пожеж.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів виділить кошти для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж в Луганській області.