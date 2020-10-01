Пожежі на Луганщині: кількість жертв зросла
Процес гасіння вогню ускладнює дуже сильний вітер
Процес гасіння вогню ускладнює дуже сильний вітер
У Луганській області через масштабні пожежі жертвами стали вже 8 осіб, а 10 людей було госпіталізовано.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
За останніми даними внаслідок значних опіків та отруєння чадним газом загинуло 8 осіб, один із них – лісничий, 10 осіб госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що з населених пунктів, що опинилися під загрозою, евакуювали 120 осіб. Вигоріло та пошкоджено вогнем орієнтовно 424 будівлі, з них 311 - житлові будинки.
Сформовано обласний оперативний штаб із надання допомоги постраждалим внаслідок пожеж.
Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів виділить кошти для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж в Луганській області.
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