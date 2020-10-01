10:01  01 жовтня
В Україні знову більше 4000 нових випадків COVID-19
09:02  01 жовтня
Місцеві вибори: в Україні почали створювати дільничні комісії
08:46  01 жовтня
Загострення на Донбасі: бойовики 11 раз порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2020, 12:13 3

Пожежі на Луганщині: кількість жертв зросла

01 жовтня 2020, 12:13 3
Читайте также на русском языке
Процес гасіння вогню ускладнює дуже сильний вітер
Процес гасіння вогню ускладнює дуже сильний вітер
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У Луганській області через масштабні пожежі жертвами стали вже 8 осіб, а 10 людей було госпіталізовано.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За останніми даними внаслідок значних опіків та отруєння чадним газом загинуло 8 осіб, один із них – лісничий, 10 осіб госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що з населених пунктів, що опинилися під загрозою, евакуювали 120 осіб. Вигоріло та пошкоджено вогнем орієнтовно 424 будівлі, з них 311 - житлові будинки.

Сформовано обласний оперативний штаб із надання допомоги постраждалим внаслідок пожеж.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів виділить кошти для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж в Луганській області.

підпал пожежа МВС ДСНС Луганська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Тернопільщині
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Андрій Смолій
Віктор Таран
Всі блоги »