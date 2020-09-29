Стерненка знову залишили під нічним домашнім арештом
Суд залишив одеського активіста Сергія Стерненка під нічним домашнім арештом.
Як передає RegioNews, про це повідомив сам Стерненко в Telegram.
За його словами, нічний домашній арешт у нього знову буде в Києві, а не в Одесі.
Наступне засідання призначили на 9 жовтня.
Нагадаємо, 24 вересня судове засідання у справі Стерненка перенесли через неявку чотирьох адвокатів.
Як відомо, 11 червня одеському активісту Сергію Стерненку СБУ повідомила про підозру за статтями "умисне вбивство" і "незаконне носіння холодної зброї".
12 червня біля будівлі Шевченківського районного суду Києва, який має обрати запобіжний захід для одеського активіста Сергія Стерненко, сталися сутички з поліцією.
16 червня активіста відправили під домашній арешт
Раніше Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненка зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей у декларації генеральним прокурором Іриною Венедіктовою.
13 серпня активіст Сергій Стерненко отримав в СБУ обвинувальний акт у справі про вбивство Івана Кузнєцова в травні 2018 року.