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29 вересня 2020, 15:41 3

Стерненка знову залишили під нічним домашнім арештом

29 вересня 2020, 15:41 3
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Нічний домашній арешт Стерненка знову буде в Києві, а не в Одесі
Нічний домашній арешт Стерненка знову буде в Києві, а не в Одесі
Фото з відкритих джерел
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Суд залишив одеського активіста Сергія Стерненка під нічним домашнім арештом.

Як передає RegioNews, про це повідомив сам Стерненко в Telegram.

За його словами, нічний домашній арешт у нього знову буде в Києві, а не в Одесі.

Наступне засідання призначили на 9 жовтня.

Відомо, що Сергію Стерненку інкримінують умисне вбивство і незаконне носіння холодної зброї (ніж, яким він захищався під час нападу).

Нагадаємо, 24 вересня судове засідання у справі Стерненка перенесли через неявку чотирьох адвокатів.

Як відомо, 11 червня одеському активісту Сергію Стерненку СБУ повідомила про підозру за статтями "умисне вбивство" і "незаконне носіння холодної зброї".

12 червня біля будівлі Шевченківського районного суду Києва, який має обрати запобіжний захід для одеського активіста Сергія Стерненко, сталися сутички з поліцією.

16 червня активіста відправили під домашній арешт

Раніше Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненка зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей у декларації генеральним прокурором Іриною Венедіктовою.

13 серпня активіст Сергій Стерненко отримав в СБУ обвинувальний акт у справі про вбивство Івана Кузнєцова в травні 2018 року.

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