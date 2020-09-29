Стерненка знову залишили під нічним домашнім арештом

Нічний домашній арешт Стерненка знову буде в Києві, а не в Одесі

Нічний домашній арешт Стерненка знову буде в Києві, а не в Одесі

Фото з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив сам Стерненко в Telegram.

За його словами, нічний домашній арешт у нього знову буде в Києві, а не в Одесі.

Наступне засідання призначили на 9 жовтня.

Відомо, що Сергію Стерненку інкримінують умисне вбивство і незаконне носіння холодної зброї (ніж, яким він захищався під час нападу).

Нагадаємо, 24 вересня судове засідання у справі Стерненка перенесли через неявку чотирьох адвокатів.

Як відомо, 11 червня одеському активісту Сергію Стерненку СБУ повідомила про підозру за статтями "умисне вбивство" і "незаконне носіння холодної зброї".

12 червня біля будівлі Шевченківського районного суду Києва, який має обрати запобіжний захід для одеського активіста Сергія Стерненко, сталися сутички з поліцією.

Раніше Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненка зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей у декларації генеральним прокурором Іриною Венедіктовою.

13 серпня активіст Сергій Стерненко отримав в СБУ обвинувальний акт у справі про вбивство Івана Кузнєцова в травні 2018 року.