Стерненка снова оставили под ночным домашним арестом
Суд оставил одесского активиста Сергея Стерненка под ночным домашним арестом.
Как передает RegioNews, об этом сообщил сам Стерненко в Telegram.
По его словам, ночной домашний арест у него снова будет в Киеве, а не в Одессе.
Следующее заседание назначили на 9 октября.
Напомним, 24 сентября судебное заседание по делу Стерненка перенесли из-за неявки четырех адвокатов.
Как известно, 11 июня одесскому активисту Сергею Стерненко СБУ сообщила о подозрении по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение холодного оружия".
12 июня возле здания Шевченковского районного суда Киева, который должен избрать меру пресечения для одесского активиста Сергея Стерненко, произошли стычки с полицией.
16 июня активиста отправили под домашний арест
Ранее Высший антикоррупционный суд по жалобе общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко обязал НАБУ расследовать представление ложных сведений в декларации генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.
13 августа активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по делу об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года.