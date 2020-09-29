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29 сентября 2020, 15:41 3

Стерненка снова оставили под ночным домашним арестом

29 сентября 2020, 15:41 3
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Ночной домашний арест Стерненка снова будет в Киеве, а не в Одессе
Ночной домашний арест Стерненка снова будет в Киеве, а не в Одессе
Фото из открытых источников
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Суд оставил одесского активиста Сергея Стерненка под ночным домашним арестом.

Как передает RegioNews, об этом сообщил сам Стерненко в Telegram.

По его словам, ночной домашний арест у него снова будет в Киеве, а не в Одессе.

Следующее заседание назначили на 9 октября.

Известно, что Сергею Стерненку инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия (нож, которым он защищался во время приступа).

Напомним, 24 сентября судебное заседание по делу Стерненка перенесли из-за неявки четырех адвокатов.

Как известно, 11 июня одесскому активисту Сергею Стерненко СБУ сообщила о подозрении по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение холодного оружия".

12 июня возле здания Шевченковского районного суда Киева, который должен избрать меру пресечения для одесского активиста Сергея Стерненко, произошли стычки с полицией.

16 июня активиста отправили под домашний арест

Ранее Высший антикоррупционный суд по жалобе общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко обязал НАБУ расследовать представление ложных сведений в декларации генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

13 августа активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по делу об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года.

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