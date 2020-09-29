Стерненка снова оставили под ночным домашним арестом

Ночной домашний арест Стерненка снова будет в Киеве, а не в Одессе

Ночной домашний арест Стерненка снова будет в Киеве, а не в Одессе

Фото из открытых источников

Суд оставил одесского активиста Сергея Стерненка под ночным домашним арестом.

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