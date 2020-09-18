Хасиди почали покидати білорусько-український кордон

Вони відсвяткують Рош ха-Шана в Білорусі

Вони відсвяткують Рош ха-Шана в Білорусі

Фото: dpsu

Паломники-хасиди, які не змогли потрапити до України, будуть святкувати Рош ха-Шана в білоруських містах Пінськ і Гомель.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає RegioNews.

За даними прикордонників, на кордоні залишаються не більше 150 осіб, їхня кількість продовжує зменшуватися.

За інформацією білоруського порталу TUT.BY, хасиди почали повертатися до Білорусі, оскільки святкування іудейського нового року почнеться через кілька годин.

Ввечері п'ятниці та два наступних дні хасидам заборонено будь-що робити, в тому числі й пересуватися”, - пише видання.

Також відомо, що в Гомелі паломники вже заселяються в готелі, деяким з них вдалося купити квитки до Ізраїля.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали сімох хасидів, які хотіли нелегально потрапити в Україну

16 вересня Кабмін закрив пункт пропуску на кордоні з Білоруссю, у якого знаходяться хасиди.