Хасиды начали покидать белорусско-украинскую границу

Они отпразднуют Рош ха-Шана в Беларуси

Они отпразднуют Рош ха-Шана в Беларуси

Фото: dpsu

Паломники-хасиды, которые не смогли попасть в Украину, будут праздновать Рош ха-Шана в белорусских городах Пинск и Гомель.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает RegioNews.

По данным пограничников, на границе остаются не более 150 человек, их количество продолжает уменьшаться.

По информации белорусского портала TUT.BY, хасиды начали возвращаться в Беларусь, поскольку празднование иудейского нового года начнется через несколько часов.

Вечером пятницы и два следующих дня хасидам запрещено что-либо делать, в том числе и передвигаться", - пишет издание.

Также известно, что в Гомеле паломники уже заселяются в гостиницы, некоторым из них удалось купить билеты в Израиль.

Напомним, на Закарпатье задержали семерых хасидов, которые хотели нелегально попасть в Украину.

16 сентября Кабмин закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью, у которого находятся хасиды.