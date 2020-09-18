Хасиды начали покидать белорусско-украинскую границу
Паломники-хасиды, которые не смогли попасть в Украину, будут праздновать Рош ха-Шана в белорусских городах Пинск и Гомель.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает RegioNews.
По данным пограничников, на границе остаются не более 150 человек, их количество продолжает уменьшаться.
По информации белорусского портала TUT.BY, хасиды начали возвращаться в Беларусь, поскольку празднование иудейского нового года начнется через несколько часов.
Вечером пятницы и два следующих дня хасидам запрещено что-либо делать, в том числе и передвигаться", - пишет издание.
Также известно, что в Гомеле паломники уже заселяются в гостиницы, некоторым из них удалось купить билеты в Израиль.
Напомним, на Закарпатье задержали семерых хасидов, которые хотели нелегально попасть в Украину.
16 сентября Кабмин закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью, у которого находятся хасиды.