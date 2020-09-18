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18 сентября 2020, 17:10 9

Хасиды начали покидать белорусско-украинскую границу

18 сентября 2020, 17:10 9
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Они отпразднуют Рош ха-Шана в Беларуси
Они отпразднуют Рош ха-Шана в Беларуси
Фото: dpsu
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Паломники-хасиды, которые не смогли попасть в Украину, будут праздновать Рош ха-Шана в белорусских городах Пинск и Гомель.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает RegioNews.

По данным пограничников, на границе остаются не более 150 человек, их количество продолжает уменьшаться.

По информации белорусского портала TUT.BY, хасиды начали возвращаться в Беларусь, поскольку празднование иудейского нового года начнется через несколько часов.

Вечером пятницы и два следующих дня хасидам запрещено что-либо делать, в том числе и передвигаться", - пишет издание.

Также известно, что в Гомеле паломники уже заселяются в гостиницы, некоторым из них удалось купить билеты в Израиль.

Напомним, на Закарпатье задержали семерых хасидов, которые хотели нелегально попасть в Украину.

16 сентября Кабмин закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью, у которого находятся хасиды.

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