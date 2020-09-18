На Закарпатті затримали сімох хасидів, які хотіли нелегально потрапити в Україну

Це була чергова спроба хасидів перетнути кордон, попри заборону уряду

Це була чергова спроба хасидів перетнути кордон, попри заборону уряду

Фото: МВС

Правоохоронці затримали семеро паломників-хасидів і українців, які перевозили їх через кордон.

Як пише RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Прикордонники вже направили повідомлення для внесення до ЄРДР за ст. 332 КК за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

"Документи, що посвідчують особу, були лише у 2 осіб. Попередньо встановлено, що вони є громадянами США і Ізраїлю. Всі вони незаконно потрапили в Україну з Угорщини", - йдеться в повідомленні.

Також у Львівській області в пункті пропуску "Краковець" викрили іноземця-паломника, який представляв із себе українця. Він надав паспорт громадянина України, однак прикордонники встановили, що документ чоловікові не належить. Насправді він виявився громадянином Австрії 1985 року народження, а свій справжній паспорт сховав під устілкою взуття.

Нагадаємо, 16 вересня Кабмін закрив пункт пропуску на кордоні з Білоруссю, у якого знаходяться хасиди.