Кабмін закрив пункт пропуску на кордоні з Білоруссю, у якого знаходяться хасиди

Обмежувальні заходи введені через поширення коронавірусної хвороби

Обмежувальні заходи введені через поширення коронавірусної хвороби

Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів України підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області "Нові Яриловичі", де знаходяться паломники-хасиди, які намагаються в'їхати в Україну.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

За відповідне рішення проголосували сьогодні, 16 вересня, під час засідання уряду. Такі обмежувальні заходи введені через поширення COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У МВС нагадали, що зараз у "Нових Яриловичей" знаходяться паломники-хасиди, які не припиняють спроб потрапити в Україну. Вони забезпечені продуктами харчування та медикаментами.

Нагадаємо, ситуація на кордоні знаходиться під контролем компетентних органів державної влади і Україна не планує пропускати хасидів - заступник голови МЗС Єнін.

Для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана в Умані прибули понад 560 поліцейських з 20 областей України.