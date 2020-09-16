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16 вересня 2020, 15:32 14

Кабмін закрив пункт пропуску на кордоні з Білоруссю, у якого знаходяться хасиди

16 вересня 2020, 15:32 14
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Обмежувальні заходи введені через поширення коронавірусної хвороби
Обмежувальні заходи введені через поширення коронавірусної хвороби
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області "Нові Яриловичі", де знаходяться паломники-хасиди, які намагаються в'їхати в Україну.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

За відповідне рішення проголосували сьогодні, 16 вересня, під час засідання уряду. Такі обмежувальні заходи введені через поширення COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У МВС нагадали, що зараз у "Нових Яриловичей" знаходяться паломники-хасиди, які не припиняють спроб потрапити в Україну. Вони забезпечені продуктами харчування та медикаментами.

Нагадаємо, ситуація на кордоні знаходиться під контролем компетентних органів державної влади і Україна не планує пропускати хасидів - заступник голови МЗС Єнін.

Для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана в Умані прибули понад 560 поліцейських з 20 областей України.

Кабмін кордон КПВВ МВС хасиди
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