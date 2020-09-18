Зеленський привітав хасидів з Рош га-Шана та зробив заяву щодо обмежень масових заходів
Президент Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош га-Шана. Він сказав, що Україна була змушена обмежити масові заходи.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Він сподівається, що наступного року всі повернуться до звичного ритму життя.
"Задля безпеки життя та здоров’я людей, що є найвищою цінністю, ми були змушені обмежити масові заходи у країні, зокрема й частину традиційного відзначення цього свята", - написав він.
Нагадаємо, у зв'язку зі спалахом коронавірусу Україна заборонила в'їзд в країну іноземцям. Це обмеження припало на святкування Рош га-Шана в Умані. Втім, сотні хасидів все ж таки намагались потрапити в країну, попри заборону уряду.
Також повідомлялося, що у Зеленського звинуватили Білорусь в розпалюванні конфлікту з хасидами.