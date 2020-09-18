Зеленський привітав хасидів з Рош га-Шана та зробив заяву щодо обмежень масових заходів

Він сподівається, що наступного року всі повернуться до звичного ритму життя

Він сподівається, що наступного року всі повернуться до звичного ритму життя

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош га-Шана. Він сказав, що Україна була змушена обмежити масові заходи.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Він сподівається, що наступного року всі повернуться до звичного ритму життя.

"Задля безпеки життя та здоров’я людей, що є найвищою цінністю, ми були змушені обмежити масові заходи у країні, зокрема й частину традиційного відзначення цього свята", - написав він.

Нагадаємо, у зв'язку зі спалахом коронавірусу Україна заборонила в'їзд в країну іноземцям. Це обмеження припало на святкування Рош га-Шана в Умані. Втім, сотні хасидів все ж таки намагались потрапити в країну, попри заборону уряду.

Також повідомлялося, що у Зеленського звинуватили Білорусь в розпалюванні конфлікту з хасидами.