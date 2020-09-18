Пішов на самоізоляцію: нардеп Юрченко не з'явився в суд, засідання відклали
Народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду. Він мотивував це тим, що здав тест на коронавірус і пішов на самоізоляцію.
Про це повідомила прессекретар ВАКС Олеся Чемерис, передає RegioNews.
Засідання відкладено на 15:00 21 вересня у зв'язку з неявкою народного депутата. Підозрюваний мотивував це тим, що раніше мав контакт з хворим коронавірусом", - сказала вона.
Стало відомо, що Юрченко здав тест на коронавірус і пішов на самоізоляцію.
Раніше Зеленський заявив, що нардеп Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, обов'язково буде сидіти.
Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.
14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.
17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку.