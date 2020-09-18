Пішов на самоізоляцію: нардеп Юрченко не з'явився в суд, засідання відклали

Обрання йому запобіжного заходу перенесли на 21 вересня

Обрання йому запобіжного заходу перенесли на 21 вересня

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду. Він мотивував це тим, що здав тест на коронавірус і пішов на самоізоляцію.

Про це повідомила прессекретар ВАКС Олеся Чемерис, передає RegioNews.

Засідання відкладено на 15:00 21 вересня у зв'язку з неявкою народного депутата. Підозрюваний мотивував це тим, що раніше мав контакт з хворим коронавірусом", - сказала вона.

Стало відомо, що Юрченко здав тест на коронавірус і пішов на самоізоляцію.

Раніше Зеленський заявив, що нардеп Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, обов'язково буде сидіти.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку.

Також Юрченка офіційно виключили зі "Слуги народу".