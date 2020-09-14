Лікарі розповіли про стан Балуха: стабільно важкий
На понеділок, 14 вересня, стан колишнього політв'язня Володимира Балуха, якого знайшли побитим у столичному Гідропарку, залишається стабільно важким.
Про це повідомила нардеп від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко посилаючись на лікарів Балуха, передає RegioNews.
Від лікуючих лікарів В. Балуха: "Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важлива 7-10 доба. Пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідне", - зазначила вона.
Також Геращенко писала, що були проведені додаткові консультації лікарів з приводу стану Балуха. Його прооперували і перевели в реанімацію. За повідомленнями, у нього важка черепно-мозкова травма.
Нагадаємо, вночі 8 вересня, у Києві побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.
Повідомлялося, що Балуха після операції перевели в реанімацію.
На це подія відреагували в Офісі президента, там вимагають від Нацполиции швидкого розслідування справи. Пізніше у поліції розповіли нові подробиці побиття експолітв'язня Балуха.