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14 вересня 2020, 11:26 8

Лікарі розповіли про стан Балуха: стабільно важкий

14 вересня 2020, 11:26 8
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У нього діагностована важка черепно-мозкова травма
У нього діагностована важка черепно-мозкова травма
Фото: з відкритих джерел
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На понеділок, 14 вересня, стан колишнього політв'язня Володимира Балуха, якого знайшли побитим у столичному Гідропарку, залишається стабільно важким.

Про це повідомила нардеп від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко посилаючись на лікарів Балуха, передає RegioNews.

Від лікуючих лікарів В. Балуха: "Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важлива 7-10 доба. Пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідне", - зазначила вона.

Також Геращенко писала, що були проведені додаткові консультації лікарів з приводу стану Балуха. Його прооперували і перевели в реанімацію. За повідомленнями, у нього важка черепно-мозкова травма.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, у Києві побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

Повідомлялося, що Балуха після операції перевели в реанімацію.

На це подія відреагували в Офісі президента, там вимагають від Нацполиции швидкого розслідування справи. Пізніше у поліції розповіли нові подробиці побиття експолітв'язня Балуха.

події нардеп лікарні здоров`я Володимир Балух
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