Лікарі розповіли про стан Балуха: стабільно важкий

У нього діагностована важка черепно-мозкова травма

У нього діагностована важка черепно-мозкова травма

Фото: з відкритих джерел

На понеділок, 14 вересня, стан колишнього політв'язня Володимира Балуха, якого знайшли побитим у столичному Гідропарку, залишається стабільно важким.

Про це повідомила нардеп від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко посилаючись на лікарів Балуха, передає RegioNews.

Від лікуючих лікарів В. Балуха: "Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важлива 7-10 доба. Пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідне", - зазначила вона.

Також Геращенко писала, що були проведені додаткові консультації лікарів з приводу стану Балуха. Його прооперували і перевели в реанімацію. За повідомленнями, у нього важка черепно-мозкова травма.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, у Києві побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

Повідомлялося, що Балуха після операції перевели в реанімацію.

На це подія відреагували в Офісі президента, там вимагають від Нацполиции швидкого розслідування справи. Пізніше у поліції розповіли нові подробиці побиття експолітв'язня Балуха.