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13 вересня 2020, 14:24 2

На українсько-білоруському кордоні запровадили посилені заходи безпеки

13 вересня 2020, 14:24 2
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Прикордонники хочуть запобігти провокаціям та незаконному перетину кордону
Прикордонники хочуть запобігти провокаціям та незаконному перетину кордону
Фото: ДПСУ
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Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на українсько-білоруському кордоні.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України, пише RegioNews.

Наразі проводиться безперервне патрулювання прикордонними нарядами зі службовими собаками, ведеться спостереження з технічних постів, застосовуються засоби спостереження, автомобільний та авіаційний транспорт.

Посилення охорони даного напрямку державного рубежу проводиться із залученням додаткових резервів, в тому числі підрозділів "ДОЗОРу" та Кінологічного навчально центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери "Safe Boat 27"", - йдеться в повідомленні.

Українські силовики зазначають, що хочуть упередити правопорушення та не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, в тому числі незаконного перетинання кордону групами осіб.

Нагадаємо, у МЗС пояснили, чому уряд обмежив транзит країною.

Україна Білорусь прикордонники кордон патрулювання
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