На українсько-білоруському кордоні запровадили посилені заходи безпеки
Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на українсько-білоруському кордоні.
Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України, пише RegioNews.
Наразі проводиться безперервне патрулювання прикордонними нарядами зі службовими собаками, ведеться спостереження з технічних постів, застосовуються засоби спостереження, автомобільний та авіаційний транспорт.
Посилення охорони даного напрямку державного рубежу проводиться із залученням додаткових резервів, в тому числі підрозділів "ДОЗОРу" та Кінологічного навчально центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери "Safe Boat 27"", - йдеться в повідомленні.
Українські силовики зазначають, що хочуть упередити правопорушення та не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, в тому числі незаконного перетинання кордону групами осіб.
Нагадаємо, у МЗС пояснили, чому уряд обмежив транзит країною.