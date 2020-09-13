На українсько-білоруському кордоні запровадили посилені заходи безпеки

Прикордонники хочуть запобігти провокаціям та незаконному перетину кордону

Прикордонники хочуть запобігти провокаціям та незаконному перетину кордону

Фото: ДПСУ

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України, пише RegioNews.

Наразі проводиться безперервне патрулювання прикордонними нарядами зі службовими собаками, ведеться спостереження з технічних постів, застосовуються засоби спостереження, автомобільний та авіаційний транспорт.

Посилення охорони даного напрямку державного рубежу проводиться із залученням додаткових резервів, в тому числі підрозділів "ДОЗОРу" та Кінологічного навчально центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери "Safe Boat 27"", - йдеться в повідомленні.

Українські силовики зазначають, що хочуть упередити правопорушення та не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, в тому числі незаконного перетинання кордону групами осіб.

Нагадаємо, у МЗС пояснили, чому уряд обмежив транзит країною.