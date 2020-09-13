Ірина Венедіктова прокоментувала повідомлення щодо провального затримання ПВК "Вагнера"
На думку генпрокурора, українські правоохоронні структури діяли за законом
На думку генпрокурора, українські правоохоронні структури діяли за законом
Керівниця Офісу генпрокурора заявила, що Україну намагалися втягнути в міжнародну політику.
Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "Україна", пише RegioNews.
Варто було діяти дуже обережно, оскільки ситуація могла негативно вплинути на відношення інших держав до України у майбутньому", - зазначила Венедіктова.
На думку генпрокурорки важливі рішення дозволили нібито врятувати ситуацію та не провокувати погіршення різноманітної динаміки.
Ірина Венедіктова відреагувала й на повідомлення про те, що операція з "вагнерівцями" розроблялася в Україні. Вона зазначила, що така інформація їй невідома.
Нагадаємо, СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.
В Україні зареєстрували 2476 нових хворих на коронавірусВсі новини »
13 вересня 2020, 10:17СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації
12 вересня 2020, 18:29Справа "вагнерівців": ДБР розслідує декілька справ по зриву спецоперації
12 вересня 2020, 14:43
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону