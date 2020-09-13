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13 вересня 2020, 13:57

Ірина Венедіктова прокоментувала повідомлення щодо провального затримання ПВК "Вагнера"

13 вересня 2020, 13:57
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На думку генпрокурора, українські правоохоронні структури діяли за законом
Фото з відкритих джерел
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Керівниця Офісу генпрокурора заявила, що Україну намагалися втягнути в міжнародну політику.

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "Україна", пише RegioNews.

Варто було діяти дуже обережно, оскільки ситуація могла негативно вплинути на відношення інших держав до України у майбутньому", - зазначила Венедіктова.

На думку генпрокурорки важливі рішення дозволили нібито врятувати ситуацію та не провокувати погіршення різноманітної динаміки.

Ірина Венедіктова відреагувала й на повідомлення про те, що операція з "вагнерівцями" розроблялася в Україні. Вона зазначила, що така інформація їй невідома.

Нагадаємо, СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.

Україна політика СБУ генпрокурор Ірина Венедіктова
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