Рейтинг "Слуги народу" в Києві впав до 10% - соцопитування
У разі проведення виборів до київської міської ради на початку вересня 2020 року, найбільшу кількість голосів одержала би партія "УДАР Віталія Кличка".
Як передає RegioNews, про це йдеться у результатах соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".
Так, за партію чинного міського голови столиці готові проголосувати 28,6% серед тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.
У той же час, партію "Європейська солідарність" підтримують 14,0% опитаних, партію "Слуга народу" - 10,7%, партію "Перемога Пальчевського" - 6,9%, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 6,8%, партію "Голос"- 6,5%, партію "Батьківщина" - 6,4%, партію "Сила і честь" - 5,5%, партію Шарія - 3,8%.
Рейтинг інших сил - нижче 3%, зокрема широко-рекламована по всій країні партія "За Майбутнє" отримала лише 0,3% електоральних симпатій опитаних. Тих, хто не визначився - близько 13%.
Відзначається, що участь у соцопитуванні взяли 1200 респондентів протягом 31 серпня - 1 вересня. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,8%.
Раніше повідомлялося, що в липні поточного року схвалили роботу Ради 16% українців, тоді як три чверті (73%) респондентів діяльністю народних депутатів були незадоволені.
Нагадаємо, в Україні стартувала виборча кампанія місцевих виборів.