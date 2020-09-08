Двох організаторів піраміди B2B Jewelry посадили на домашній арешт

Раніше правоохоронці провели 48 обшуків у фігурантів справи

Раніше правоохоронці провели 48 обшуків у фігурантів справи

Фото: Facebook

Прокуратура повідомила про підозру трьом організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry, для двох із них суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Наразі організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що під домашній арешт відправили організатора і керівника, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 9 вересня.

В СБУ нагадали, що 27 серпня провели 48 обшуків у фігурантів справи, суд наклав арешти на майнові активи зловмисників.

Водночас магазини мережі продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані сертифікати на гроші або продукцію. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, від якої постраждали 600 тисяч вкладників.