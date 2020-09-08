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08 сентября 2020, 17:24 4

"Минера" ​​моста Метро отправили из психбольницы под домашний арест

08 сентября 2020, 17:24 4
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Экспертиза установила, что он вменяем
Экспертиза установила, что он вменяем
Фото: Нацполиция
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Суд отпустил из психиатрического заведения жителя города Вишневое Виталия Ткаленко, который 1 июня угрожал взорвать столичный мост "Метро".

Об этом говорится в решении Днепровского районного суда Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что Ткаленко суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Судья частично удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения следователя, который просил о содержании под стражей. Также суд возложил на подозреваемого ряд обязательств.

Днепровским районным судом ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уголовное производство в отношении него находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении суда.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, экспертиза установила, что он вменяем, поэтому нет оснований содержать Ткаленко в психиатрическом учреждении.

Напомним, 1 июня около 14:00 в службу 102 поступила информация о заминировании моста Метро. Патрульные перекрыли движение по мосту в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы. Из-за угрозы взрыва столичный метрополитен закрыл 4 станции метро. Позже его задержали.

Сначала суд отправил его под арест на два месяца, позже "минера" отправили в психбольницу.

суд метро Киев минирование арест мост
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