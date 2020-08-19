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19 серпня 2020, 20:22 2

Володимир Зеленський у кінці серпня вирушить у передвиборчий тур по Україні - ЗМІ

19 серпня 2020, 20:22 2
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Він буде представляти кандидатів від "Слуг народу" у великих містах
Він буде представляти кандидатів від "Слуг народу" у великих містах
Фото з відкритих джерел
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Президент відвідає ключові міста, де представить кандидатів на посаду мерів від партії "Слуга народу" на майбутніх місцевих виборах.

Про це Країні" повідомили джерела в Офісі президента, передає RegioNews.

Після Дня незалежності будуть визначені кандидати у великих містах. Їх буде представляти на місцях особисто Зеленський", — сказало джерело видання.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський особисто представив кандидата в мери Запоріжжя.

Завтра президент представлятиме "Зе-команду" на місцевих виборах на Херсонщині.

вибори Володимир Зеленський Слуга народа президент Кандидат
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