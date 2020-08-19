Володимир Зеленський у кінці серпня вирушить у передвиборчий тур по Україні - ЗМІ

Він буде представляти кандидатів від "Слуг народу" у великих містах

Він буде представляти кандидатів від "Слуг народу" у великих містах

Фото з відкритих джерел

Президент відвідає ключові міста, де представить кандидатів на посаду мерів від партії "Слуга народу" на майбутніх місцевих виборах.

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