Володимир Зеленський у кінці серпня вирушить у передвиборчий тур по Україні - ЗМІ
Він буде представляти кандидатів від "Слуг народу" у великих містах
Він буде представляти кандидатів від "Слуг народу" у великих містах
Президент відвідає ключові міста, де представить кандидатів на посаду мерів від партії "Слуга народу" на майбутніх місцевих виборах.
Про це Країні" повідомили джерела в Офісі президента, передає RegioNews.
Після Дня незалежності будуть визначені кандидати у великих містах. Їх буде представляти на місцях особисто Зеленський", — сказало джерело видання.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський особисто представив кандидата в мери Запоріжжя.
Завтра президент представлятиме "Зе-команду" на місцевих виборах на Херсонщині.
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