Володимир Зеленський завтра відвідає Херсонщину

Це буде вже другий візит президента в область

Це буде вже другий візит президента в область

Фото: Каховка City

Президента України Володимира Зеленського в четвер, 20 серпня, чекають у Херсонській області з робочою поїздкою.

Про це пише RegioNews з посиланням на Херсонську ОДА. До уваги ЗМІ. 20 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Херсонської області", - повідомляє прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації на сторінці у Facebook. До уваги ЗМІ 20 серпня 2020 року Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Херсонської... Опубліковано Херсонська обласна державна адміністрація Середа, 19 серпня 2020 р. Нагадаємо, у червні Володимир Зеленський вже відвідував Херсонську область. Тоді на зустріч із президентом не пустили багатьох місцевих журналістів, через що виник скандал і місцеві ЗМІ вийшли з порожніми шпальтами, на яких планували висвітлити візит глави держави.

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