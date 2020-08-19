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19 серпня 2020, 16:22 2

Володимир Зеленський завтра відвідає Херсонщину

19 серпня 2020, 16:22 2
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Це буде вже другий візит президента в область
Це буде вже другий візит президента в область
Фото: Каховка City
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Президента України Володимира Зеленського в четвер, 20 серпня, чекають у Херсонській області з робочою поїздкою.

Про це пише RegioNews з посиланням на Херсонську ОДА.

До уваги ЗМІ. 20 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Херсонської області", - повідомляє прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації на сторінці у Facebook.

До уваги ЗМІ 20 серпня 2020 року Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Херсонської...

Опубліковано Херсонська обласна державна адміністрація Середа, 19 серпня 2020 р.

Нагадаємо, у червні Володимир Зеленський вже відвідував Херсонську область. Тоді на зустріч із президентом не пустили багатьох місцевих журналістів, через що виник скандал і місцеві ЗМІ вийшли з порожніми шпальтами, на яких планували висвітлити візит глави держави.

Володимир Зеленський Херсонська ОДА президент Херсон візит
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