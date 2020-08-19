Володимир Зеленський завтра відвідає Херсонщину
Президента України Володимира Зеленського в четвер, 20 серпня, чекають у Херсонській області з робочою поїздкою.
Про це пише RegioNews з посиланням на Херсонську ОДА.
До уваги ЗМІ. 20 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Херсонської області", - повідомляє прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації на сторінці у Facebook.
До уваги ЗМІ 20 серпня 2020 року Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Херсонської...Опубліковано Херсонська обласна державна адміністрація Середа, 19 серпня 2020 р.
Нагадаємо, у червні Володимир Зеленський вже відвідував Херсонську область. Тоді на зустріч із президентом не пустили багатьох місцевих журналістів, через що виник скандал і місцеві ЗМІ вийшли з порожніми шпальтами, на яких планували висвітлити візит глави держави.