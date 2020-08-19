На 102-му році життя помер Борис Патон
У віці 101 року помер учений зі світовим іменем, президент Національної академії наук України Борис Патон
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода, пише RegioNews.
Олексій Данілов також повідомив, що формується державна комісія із організації похорону вченого, оскільки у нього фактично не залишилося родичів.
Металург, інженер, винахідник, науковець, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда....Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 19 серпня 2020 р.
Довідка:
Борис Патон – незмінний з 1962 року президент Національної академії наук України і Інституту електрозварювання (імені свого батька) з 1953 року, вченому у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952).
Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.