На 102-му році життя помер Борис Патон

Свої співчуття вже висловив президент Володимир Зеленський

Свої співчуття вже висловив президент Володимир Зеленський

У віці 101 року помер учений зі світовим іменем, президент Національної академії наук України Борис Патон

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода, пише RegioNews.

Олексій Данілов також повідомив, що формується державна комісія із організації похорону вченого, оскільки у нього фактично не залишилося родичів.

Довідка:

Борис Патон – незмінний з 1962 року президент Національної академії наук України і Інституту електрозварювання (імені свого батька) з 1953 року, вченому у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952).

Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.