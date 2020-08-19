Владимир Зеленский в конце августа отправится в предвыборный тур по Украине - СМИ
Он будет представлять кандидатов от "Слуг народа" в крупных городах
Он будет представлять кандидатов от "Слуг народа" в крупных городах
Президент посетит ключевые города, где представит кандидатов на должность мэров от партии "Слуга народа" на предстоящих местных выборах.
Об этом "Стране" сообщили источники в Офисе президента, передает RegioNews.
После Дня независимости будут определены кандидаты по крупным городам. Их будет представлять на местах лично Зеленский", — сказал источник издания.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский лично представил кандидата в мэры Запорожья.
Завтра президент будет представлять "Зе-команду" на местных выборах на Херсонщине.
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