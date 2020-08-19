Владимир Зеленский в конце августа отправится в предвыборный тур по Украине - СМИ

Он будет представлять кандидатов от "Слуг народа" в крупных городах

Он будет представлять кандидатов от "Слуг народа" в крупных городах

Фото из открытых источников

Президент посетит ключевые города, где представит кандидатов на должность мэров от партии "Слуга народа" на предстоящих местных выборах.

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