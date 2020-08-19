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19 серпня 2020, 17:18 6

Притула заявив про закінчення кар'єри у шоу-бізнесі

19 серпня 2020, 17:18 6
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Він планує знятися в останньому сезоні "Вар'яти-шоу"
Він планує знятися в останньому сезоні "Вар'яти-шоу"
Фото: Facebook
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Шоумен і кандидат в мери Києва Сергій Притула заявив про плани відмовитися від шоу-бізнесу на користь політики.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню LB.ua, передає RegioNews.

Він також повідомив, що виходить із гумористичного проекту "Вар'яти-шоу", який створив десять років тому.

Щоб закрити це питання раз і назавжди, я оголошу про свій вихід з "Вар’яти-шоу" і закінчення своєї акторської кар’єри. Це той крок, який мені трішки важко робити, зважаючи на те, що я десять років віддав цьому колективу і розвитку україномовного гумору", – сказав Притула.

Він додав, що планує знятися в останньому сезоні "Вар'яти-шоу".

Після чого хлопці підуть у самостійне плавання, я виходжу з колективу і як керівник, і як редактор, і як актор", – додав він.

Нагадаємо, притула й Верещук не проходять у трійку лідерів на виборах у мери Києва. У них майже однаковий рейтинг. Кандидат у мери Києва Притула розповів, кого ніколи не візьме у свою команду.

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