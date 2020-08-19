Зеленському показали, як розвиватимуть Запорізьку область: що будуть відроджувати спершу

План розвитку розтягнуть до 2027 року

План розвитку розтягнуть до 2027 року

Офіс президента

Президенту Володимиру Зеленському під час його робочої поїздки на Запоріжжя представили план заходів реалізації Стратегії розвитку Запорізької області на період до 2027 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, який презентував Стратегію розвитку регіону до 2027 року, наголосив: Запоріжжя – це індустріальний, енергетичний, історико-культурний центр України та регіон із висококваліфікованими кадрами.

Водночас основними проблемами, які треба вирішувати, віцепрем'єр назвав якість життя, транспортну інфраструктуру та екологічну безпеку.

За його словами, візія розвитку регіону передбачає фокусування на таких пріоритетних напрямках, як виробництво двигунів і запчастин для гвинтокрилів, виготовлення генераторів і трансформаторів, дротів і кабелів, ендопротезів. Також передбачається розвиток логістичних хабів, річкових і морських портів, аеропортів, ІТ-галузі та створення дата-центрів, курортно-рекреаційних територій Азовського узбережжя, історико-туристичної інфраструктури та альтернативної енергетики у степах Приазов’я.

Окремо Федоров наголосив на необхідності розвитку малого та середнього бізнесу в області. Для цього протягом року в регіоні збудують декілька центрів підтримки підприємництва, де безкоштовно допомагатимуть та консультуватимуть представників бізнесу із Запоріжжя та області.

"Такий пілотний проект ми вже запустили у Харкові. І дуже швидко такий проект буде в Запоріжжі", – заявив він.

Михайло Федоров зазначив, що існує чотири найважливіших перспективних проєкти в регіоні: добудова мосту через Дніпро, розвиток історико-культурного комплексу Хортиця, водопостачання в Кирилівці, а також відновлення зрошення та дренажу. Крім того, наступними важливими проєктами повинні стати розвиток рекреації в області, зокрема йдеться про Кирилівку та Бердянськ.

"На ці проекти вже є фінансування. Наприклад, для закінчення проекту добудови мосту потрібно 12 мільярдів, ми розуміємо джерела і як це буде фінансуватися. Для розвитку Хортиці необхідно 1,6 мільярда… Для добудови водопостачання в Кирилівці потрібно майже один мільярд, і ми також розуміємо, звідки будемо брати гроші. Щодо зрошення та дренажу в регіоні, цей проект реально збільшить внутрішній ВВП області", – розповів він.

За словами віцепрем'єр-міністра, проєкти фінансуватимуться з місцевого та обласного бюджетів, з Державного фонду регіонального розвитку, також будуть приватні інвестиції, кредитні та донорські кошти, створюватимуть проєкти публічно-приватного партнерства.

Федоров також зауважив, що в регіоні будується та реконструюється вісім шкіл, п'ять дитячих садків, дев'ять приймальних відділень та 17 амбулаторій, чотири стадіони і два басейни. Також споруджується автотранспортна магістраль через річку Дніпро, а в Запоріжжі побудували новий аеропорт.

"Коли відбудеться перезавантаження влади, а воно відбудеться дуже скоро, і до нашої команди приєднається ще така одна велика команда, то ми будемо прискорювати цей процес", – зазначив він.

Після презентації президент України наголосив на необхідності демонструвати суспільству реальні кроки в реалізації Стратегії розвитку.

"Мені здається, все сказано, але замість слів потрібні кроки. Треба створити такі умови, щоб хотілося жити, щоб не виїжджали наші люди. Кожен куточок нашої країни – особливий", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський представив кандидата в мери Запоріжжя.