18:08  17 липня
Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців
16:47  17 липня
Шмигаль провів нараду через забруднення сміттям прикордонних річок
19:43  17 липня
На Київщині розбився легкомоторний літак
UA | RU
UA | RU
17 липня 2020, 20:56 2

Готель "Дніпро" може не дістатися переможцю приватизаційного аукціону

17 липня 2020, 20:56 2
Читайте также на русском языке
Фонд держмайна хоче з'ясувати походження коштів нового власника готелю - ТОВ "Смартленд"
Фонд держмайна хоче з'ясувати походження коштів нового власника готелю - ТОВ "Смартленд"
Фото: Дмитро Сенниченко Facebook
Читайте также
на русском языке

Фонд державного майна України звернувся до правоохоронців та державних органів, щоб з'ясувати походження коштів ТОВ "Смартленд", яке виграло аукціон з продажу готелю "Дніпро" в центрі Києва.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

За словами голови ФДМУ, українське законодавство забороняє інвестувати в українські активи гроші, російського походження. Сам інвестор також не може бути з сусідньої країни.

За процедурою, переможцем аукціону буде визнано учасника, який показав другий результат. Нового переможця аналогічно перевірять.

Щоб з’ясувати походження коштів, Фонд держмайна направив відповідні запити в правоохоронні та інші державні органи. Після ретельної перевірки даних... ці органи нададуть нам свої висновки щодо походження інвестиційного капіталу. Спираючись на висновки компетентних структур, ми приймаємо рішення: підписувати договір купівлі-продажу з переможцем аукціону, чи не підписувати. Сумнівний, з офшорних зон з непрозорою структурою власності та російський капітал не можуть брати участь в українській приватизації. Так само приналежність до списку FATF чи неправдива інформація, подана учасником, – основа для відмови", - розповів Сенниченко.

Водночас, голова ФДМУ зазначив, що застава у 10% від стартової ціни за участь в аукціоні учасникам не повертається.

...Якщо виявиться, що до купівлі якось причетні росіяни або об'єкти інших заборон, то в активі їм відмовлять, але близько 8 млн гривень внесеної ними застави в будь-якому разі залишиться в державній скарбниці", зазначив Сенниченко.

Давайте на прикладі приватизації готелю "Дніпро" розберемося, як працює захист від дурака (закреслено) російського...

Опубліковано Dmitry Sennychenko Пʼятниця, 17 липня 2020 р.

Нагадаємо, 15 липня Готель "Дніпро" продали за 1,11 мільярда гривень. В аукціоні взяли участь 29 бажаючих. Перемогло ТОВ "Смартленд".

Фонд держмайна гроші аукціон Дніпро продаж Дмитро Сенниченко готель
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Укрпошта" продала у Києві нерухомості на 18 мільйонів гривень
17 липня 2020, 18:50
В Івано-Франківську через нелегальні АЗС вивели "в тінь" понад 10 мільйонів гривень
17 липня 2020, 16:23
У Дніпрі комерсантам незаконно передали понад 500 земельних ділянок, що належали місту
16 липня 2020, 18:51
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »