Готель "Дніпро" може не дістатися переможцю приватизаційного аукціону

Фонд держмайна хоче з'ясувати походження коштів нового власника готелю - ТОВ "Смартленд"

Фонд держмайна хоче з'ясувати походження коштів нового власника готелю - ТОВ "Смартленд"

Фото: Дмитро Сенниченко Facebook

Фонд державного майна України звернувся до правоохоронців та державних органів, щоб з'ясувати походження коштів ТОВ "Смартленд", яке виграло аукціон з продажу готелю "Дніпро" в центрі Києва.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

За словами голови ФДМУ, українське законодавство забороняє інвестувати в українські активи гроші, російського походження. Сам інвестор також не може бути з сусідньої країни.

За процедурою, переможцем аукціону буде визнано учасника, який показав другий результат. Нового переможця аналогічно перевірять.

Щоб з’ясувати походження коштів, Фонд держмайна направив відповідні запити в правоохоронні та інші державні органи. Після ретельної перевірки даних... ці органи нададуть нам свої висновки щодо походження інвестиційного капіталу. Спираючись на висновки компетентних структур, ми приймаємо рішення: підписувати договір купівлі-продажу з переможцем аукціону, чи не підписувати. Сумнівний, з офшорних зон з непрозорою структурою власності та російський капітал не можуть брати участь в українській приватизації. Так само приналежність до списку FATF чи неправдива інформація, подана учасником, – основа для відмови", - розповів Сенниченко.

Водночас, голова ФДМУ зазначив, що застава у 10% від стартової ціни за участь в аукціоні учасникам не повертається.

...Якщо виявиться, що до купівлі якось причетні росіяни або об'єкти інших заборон, то в активі їм відмовлять, але близько 8 млн гривень внесеної ними застави в будь-якому разі залишиться в державній скарбниці", зазначив Сенниченко.

Давайте на прикладі приватизації готелю "Дніпро" розберемося, як працює захист від дурака (закреслено) російського... Опубліковано Dmitry Sennychenko Пʼятниця, 17 липня 2020 р.

Нагадаємо, 15 липня Готель "Дніпро" продали за 1,11 мільярда гривень. В аукціоні взяли участь 29 бажаючих. Перемогло ТОВ "Смартленд".