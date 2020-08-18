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18 серпня 2020, 12:58 4

Кличко хоче створити у Києві муніципальну поліцію: подробиці

18 серпня 2020, 12:58 4
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Влада міста вже над цим працює
Влада міста вже над цим працює
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У найближчі роки в Києві має бути створена муніципальна поліція за прикладом Нью-Йорка і Берліна.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю "112 Україна", повідомляє RegioNews.

"Я переконаний, що повинна бути муніципальна поліція, як в Берліні, як в Нью-Йорку. І ми над цим працюємо", - заявив Кличко.

Він нагадав, що в Києві вже створено муніципальну "Варту".

"Вона показала свою ефективність - патрулювання вулиць, допомогу поліції, але вони обмежені в правах. Вони помічники, ні в якому разі не поліцейські. Вони стежать за дотриманням порядку на пішохідних мостах, в зонах відпочинку. Ключових функцій поліції у них немає. Але це вже прототип муніципальної поліції. І я переконаний в тому, що в найближчі роки ми повинні прийти до цього", - зазначив мер Києва.

Нагадаємо, дещо раніше Віталій Кличко пообіцяв малозабезпеченим захисні набори від COVID-19.

Київ поліція мер Кличко Віталій правоохоронці
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