Кличко хоче створити у Києві муніципальну поліцію: подробиці

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю "112 Україна", повідомляє RegioNews.

"Я переконаний, що повинна бути муніципальна поліція, як в Берліні, як в Нью-Йорку. І ми над цим працюємо", - заявив Кличко.

Він нагадав, що в Києві вже створено муніципальну "Варту".

"Вона показала свою ефективність - патрулювання вулиць, допомогу поліції, але вони обмежені в правах. Вони помічники, ні в якому разі не поліцейські. Вони стежать за дотриманням порядку на пішохідних мостах, в зонах відпочинку. Ключових функцій поліції у них немає. Але це вже прототип муніципальної поліції. І я переконаний в тому, що в найближчі роки ми повинні прийти до цього", - зазначив мер Києва.