Названа зарплата глави ВАКС Танасевич за липень

Її заступник отримав понад 88 тисяч гривень

Її заступник отримав понад 88 тисяч гривень

Фото з відкритих джерел

Голова Вищого антикорупційного суду України Олена Танасевич в липні отримала зарплату в розмірі 54 464,95 гривень.

Про це йдеться у відповіді суду на інформаційний запит "Українських Новин", передає RegioNews.

Наголошується, що заступник Танасевич Євген Крук отримав 88 118,76 гривень, а голова Апеляційної палати Данила Чорненька - 218 071,23 гривень.

Розклад по зарплаті Олени Танасевич такий - 14 708 гривень склав посадовий оклад, 1 471 гривень - доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, 527 гривень - доплата за ненормований робочий день, 1 471 гривень - доплата за перебування на адміністративній посаді, 2 206 гривень - доплата за науковий ступінь, 4 412 гривень - доплата за вислугу років, 6 908 гривень - перерахунок за червень.

Також їй було нараховано 22 761 гривень для оплати щорічної основної відпустки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки українців отримують зарплату понад 25 тисяч гривень.