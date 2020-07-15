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15 липня 2020, 17:51

Готель "Дніпро" продали за 1,11 мільярда гривень

15 липня 2020, 17:51
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В аукціоні взяли участь 29 бажаючих. Перемогло ТОВ "Смартленд"
Фото: Facebook
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Фонд державного майна України продав на аукціоні готель «Дніпро», розташований у центрі Києва, за 1 мільярд 111 мільйонів гривень.

Аукціон здійснювався у три раунди через платформу ProZorro.Продажі, пише RegioNews.

Готель "Дніпро" розташований у центрі Києва та займає площу майже три тисячі квадратних метрів. Сама будівля площею 13 тисяч квадратних метрів має 186 номерів, приміщення під оренду, паркінг, три конференц-зали, бізнес-центр, два бари і ресторани та SPA-центр.

Новий власник "Дніпра" разом з готелем отримав і його борги перед бюджетом, кредиторами та по зарплаті персоналу. Їх необхідно погасити протягом трьох місяців.

Також новий власник має зберегти "Дніпро" як готель, зберегти його назву і штат зі 159 працівників, підтримувати категорію закладу на рівні не менше "4 зірок".

Нагадаємо, оголошення про приватизацію готелю з’явилося в червні зі стартовою ціною у 81 мільйон гривень.

Київ готель Дніпро продаж аукціон Фонд держмайна
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