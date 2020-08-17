Приватизацію київського готелю "Дніпро" намагаються оскаржити в суді

Він був проданий на онлайн-аукціоні за 1,1 млрд грн

Він був проданий на онлайн-аукціоні за 1,1 млрд грн

Фото: Facebook

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов із вимогою скасувати результати аукціону з продажу київського готелю "Дніпро".

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов щодо визнання протиправним та скасування наказу Фонду державного майна України від 29 липня 2020 року №1268", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що позивач, ім’я якого не повідомляється, просить суд зупинити дію наказу і заборонити Фонду держмайна продовжувати приватизацію об'єкта.

На думку позивача, цей наказ був прийнятий Фондом державного майна "із порушенням норм чинного законодавства, є протиправним та підлягає скасуванню”.

Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі”, - додали в ОАСК.

Нагадаємо, 15 липня Готель "Дніпро" продали за 1,11 мільярда гривень. В аукціоні взяли участь 29 бажаючих. Перемогло ТОВ "Смартленд".

Готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.