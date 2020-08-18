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18 серпня 2020, 10:49 8

На Хмельниччині судитимуть сільського голову, який одержав неправомірну вигоду

18 серпня 2020, 10:49 8
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Фото: з відкритих джерел
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Сільський голова з Теофіпольщини за неправомірну вигоду пообіцяв іншим службовим особам очолюваної сільської ради – головному бухгалтеру, секретарю та спеціалісту, здійснити вплив на прийняття слідчими поліції рішення про закриття кримінального провадження за фактом розтрати бюджетних коштів, в якому вони фігурують.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Хмельницької області, передає RegioNews.

Старокостянтинівською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо одного із сільських голів за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець отримав 750 дол США неправомірної вигоди. Після отримання вказаних коштів чоловіка викрито "на гарячому".

За результатами досудового розслідування зібрано достатньо доказів вчинення вказаною особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Раніше повідомлялось, що заступника начальника Криворізького відділу поліції затримали за пропозицію хабара своєму керівництву, обвинувальний акт стосовно цієї справи передано до суду.

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