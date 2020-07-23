Готель "Дніпро" купили айтішники: хочуть зробити кіберспортивною ареною

На місці готелю власники планують зробити великий кіберспортивний проєкт

На місці готелю власники планують зробити великий кіберспортивний проєкт

Фото: Facebook

Нещодавно проданий столичний готель "Дніпро", за задумом переможців аукціону засновника кіберкоманди NAVI Олександра Коханівського та його партнерів, стане частиною великої кіберспортивної інфраструктури в Києві.

Про це Кохановскоий повідомив в Facebook, передає RegioNews.

Хотів дочекатися вже вересня і все анонсувати на презентації нашої Української Професійної Кіберспортивної Асоціації, але на жаль. Виходячи з поточного інформаційного фону я відчуваю гостру необхідність порозумітися. Перемогу в аукціоні за готель "Дніпро" здобули не російські олігархи, а українські айтішники", - пише Кохановський.

За його словами, вони з партнерами кілька років тому задумали великий інфраструктурний кіберспортивний проєкт. Він повинен був початися з будівництва арени, але партнери змінили свої плани, побачивши можливість приватизації готелю "Дніпро".

"Ми перетворимо його в перший готель в світі, повністю підготовлений для кіберспортивних івентів. Він буде включати в себе не тільки атрибути топового готелю (ресторани, бари, SPA-зони, і фітнес-центри), але і унікальні кіберспортивні елементи: тренувальні зони, кіберспортивну сцену, спеціальні номери для професійних гравців, а також найкращий у світі players' lounge", – запевняє Кохановський.

Раніше повідомлялося, що готель "Дніпро" може не дістатися переможцю приватизаційного аукціону.