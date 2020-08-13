На Донбасі двоє військових підірвалися на вибухівці: один загинув

Другий постраждалий отримав поранення

Другий постраждалий отримав поранення

13 серпня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», внаслідок відхилення від маршруту слідування ,підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один із них загинув, інший – отримав поранення.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Пораненого воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку.

У штабі також повідомили, що від початку поточної доби на Донбасі обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Водночас, сьогодні відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ. Поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Нагадаємо, добою раніше на Донеччині зафіксували два обстріли, втрат і поранень серед українських військових не було.