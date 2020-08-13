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На Донбасі двоє військових підірвалися на вибухівці: один загинув
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13 серпня 2020, 17:49 1

На Донбасі двоє військових підірвалися на вибухівці: один загинув

13 серпня 2020, 17:49 1
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Другий постраждалий отримав поранення
Другий постраждалий отримав поранення
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13 серпня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», внаслідок відхилення від маршруту слідування ,підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один із них загинув, інший – отримав поранення.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Пораненого воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку.

У штабі також повідомили, що від початку поточної доби на Донбасі обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Водночас, сьогодні відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ. Поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 13 серпня 2020 р.

Нагадаємо, добою раніше на Донеччині зафіксували два обстріли, втрат і поранень серед українських військових не було.

Донбас ООС вибух військові обстріли загиблі поранення
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