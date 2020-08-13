На Донбасі двоє військових підірвалися на вибухівці: один загинув
13 серпня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», внаслідок відхилення від маршруту слідування ,підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один із них загинув, інший – отримав поранення.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Пораненого воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.
На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку.
У штабі також повідомили, що від початку поточної доби на Донбасі обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Водночас, сьогодні відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ. Поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 13 серпня 2020 р.
Нагадаємо, добою раніше на Донеччині зафіксували два обстріли, втрат і поранень серед українських військових не було.