Українська мова не поверне Донбас - Кравчук

Він наголосив, що на Донбасі ніхто не забороняв розмовляти українською

Він наголосив, що на Донбасі ніхто не забороняв розмовляти українською

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Українською мовою не можна повернути Донбас. Якщо і порушувати питання про мову, то не про державність російської, а про її застосування.

Про це в інтервʼю "Українському радіо" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає RegioNews.

"Я не думаю, що мовою можна повернути Донбас, при всій повазі. Я знаю, що без мови нема народу, нема нації. Сьогодні на Донбасі ніхто не заборонив української мови, і не забороняє, і не заборонить", - cказав Кравчук.

Він додав, що, якщо на Донбасі, в тих регіонах, виникне питання згідно з загальноєвропейськими законами про мови, "ми, посилаючись на ці закони, можемо внести не питання державності російської мови, а питання застосування".

Раніше Кравчук розповів, чому на Донбасі не відбудуться вибори.

Також Кравчук розповів, хто повинен інвестувати у вільну економічну зону Донбасу.