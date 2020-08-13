Українська мова не поверне Донбас - Кравчук
Українською мовою не можна повернути Донбас. Якщо і порушувати питання про мову, то не про державність російської, а про її застосування.
Про це в інтервʼю "Українському радіо" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає RegioNews.
"Я не думаю, що мовою можна повернути Донбас, при всій повазі. Я знаю, що без мови нема народу, нема нації. Сьогодні на Донбасі ніхто не заборонив української мови, і не забороняє, і не заборонить", - cказав Кравчук.
Він додав, що, якщо на Донбасі, в тих регіонах, виникне питання згідно з загальноєвропейськими законами про мови, "ми, посилаючись на ці закони, можемо внести не питання державності російської мови, а питання застосування".
Раніше Кравчук розповів, чому на Донбасі не відбудуться вибори.
Також Кравчук розповів, хто повинен інвестувати у вільну економічну зону Донбасу.