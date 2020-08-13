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13 серпня 2020, 16:12 5

Кравчук розповів про формат наступного засідання ТКГ

13 серпня 2020, 16:12 5
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Він також розповів, в яку країну можуть перенести проведення переговорів
Фото: Facebook
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Глава української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що перше засідання відбудеться 18 серпня в форматі відеоконференції.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українському радіо", передає RegioNews.

За його словами, варіант зміни Мінська як майданчика для особистих зустрічей поки що не розглядається, хоча це можливо.

Він також допустив можливість пошуку нового місця для переговорів. Одним із варіантів Кравчук назвав Швецію як нейтральну державу.

Кравчук додав, що на засіданні ТКГ буде обговорюватися питання обміну утримуваними особами.

Я думаю, питання не просто буде поставлене, а ми вже точно будемо знати, в якій кількості люди з нашого і з їх боку будуть на обміні", - сказав він.

Кравчук також підтвердив, що до роботи української делегації ТКГ погодився приєднатися колишній прем'єр-міністр Вітольд Фокін, ніяких інших змін в складі делегації не заплановано.

Нагадаємо, Кравчук пропонує відмовитися від поняття "особливий статус" для ОРДЛО, тому що нібито поняття "особливий статус" суперечить українському законодавству.

Донбас Мінськ заява ТКГ засідання Леонід Кравчук
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