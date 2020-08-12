Ситуація на Донбасі: за добу зафіксували два обстріли
За минулу добу, збройні формування РФ здійснили дві провокації за допомогою підствольного гранатомета і стрілецької зброї. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, неприцільні постріли були зафіксовані поблизу Мар'їнки, а також поблизу Широкіно. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами. Слідуючи повному і всеосяжному режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - зазначають у штабі.
З початку поточної доби, 12 серпня, зафіксовано одну ворожу провокацію. Так, недалеко від Мар'їнки з боку збройних формувань РФ прозвучало кілька неточних черг із стрілецької зброї.
Нагадаємо, днями раніше збройні формування Російської Федерації провели провокацію з використанням стрілецької зброї.