Ситуація на Донбасі: за добу зафіксували два обстріли

Втрат і поранень серед українських військових немає

Втрат і поранень серед українських військових немає

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу, збройні формування РФ здійснили дві провокації за допомогою підствольного гранатомета і стрілецької зброї. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неприцільні постріли були зафіксовані поблизу Мар'їнки, а також поблизу Широкіно. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами. Слідуючи повному і всеосяжному режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - зазначають у штабі.

З початку поточної доби, 12 серпня, зафіксовано одну ворожу провокацію. Так, недалеко від Мар'їнки з боку збройних формувань РФ прозвучало кілька неточних черг із стрілецької зброї.

Нагадаємо, днями раніше збройні формування Російської Федерації провели провокацію з використанням стрілецької зброї.