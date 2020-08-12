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Ситуація на Донбасі: за добу зафіксували два обстріли
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12 серпня 2020, 08:19 4

Ситуація на Донбасі: за добу зафіксували два обстріли

12 серпня 2020, 08:19 4
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Втрат і поранень серед українських військових немає
Втрат і поранень серед українських військових немає
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу, збройні формування РФ здійснили дві провокації за допомогою підствольного гранатомета і стрілецької зброї. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неприцільні постріли були зафіксовані поблизу Мар'їнки, а також поблизу Широкіно. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами. Слідуючи повному і всеосяжному режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - зазначають у штабі.

З початку поточної доби, 12 серпня, зафіксовано одну ворожу провокацію. Так, недалеко від Мар'їнки з боку збройних формувань РФ прозвучало кілька неточних черг із стрілецької зброї.

Нагадаємо, днями раніше збройні формування Російської Федерації провели провокацію з використанням стрілецької зброї.

ООС ОРДЛО Донбас бойовики обстріли
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