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13 серпня 2020, 15:14 2

"Величезне досягнення": Шмигаль прокоментував режим припинення вогню на Донбасі

13 серпня 2020, 15:14 2
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Вперше за довгий період на Донбасі немає втрат серед українців
Вперше за довгий період на Донбасі немає втрат серед українців
Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що діючий режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, під час якого немає втрат серед українських військових, є вагомим досягненням на шляху мирного процесу.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

На сьогоднішній день режим припинення вогню діє і, слава Богу, ми не маємо жертв за весь період. Це вперше такий довгий період, коли дійсно немає втрат серед українців, і це вже величезне досягнення", - сказав Шмигаль.

За його словами, припинення вогню стало вагомим кроком на шляху досягнення мирного процесу.

Раніше повідомлялось, що за минулу добу збройні формування бойовиків на Донбасі здійснили чотири обстріли. В результаті ворожих обстрілів ніхто з українських захисників не постраждав, однак, під час виконання бойового завдання, з необережності загинув один військовослужбовець.

Донбас ООС війна прем'єр Деніс Шмигаль
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