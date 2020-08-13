На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке: один погиб
13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вследствие отклонения от маршрута следования, подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой – получил ранения.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.
В штабе также сообщили, что с начала текущих суток на Донбассе обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
В то же время, сегодня отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. Вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 13 августа 2020 г.
Напомним, сутками ранее на Донетчине зафиксировали два обстрела, потерь и ранений среди украинских военных не было.