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На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке: один погиб
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13 августа 2020, 17:49 3

На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке: один погиб

13 августа 2020, 17:49 3
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Второй пострадавший получил ранения
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українською мовою

13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вследствие отклонения от маршрута следования, подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой – получил ранения.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

В штабе также сообщили, что с начала текущих суток на Донбассе обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В то же время, сегодня отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. Вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 13 августа 2020 г.

Напомним, сутками ранее на Донетчине зафиксировали два обстрела, потерь и ранений среди украинских военных не было.

Донбасс ООС взрыв военные обстрелы погибшие ранение
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