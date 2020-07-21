Шмигаль: головне завдання - зберегти життя заручників у Луцьку
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз головне завдання - зберегти життя заручників терориста у Луцьку.
Про це він повідомив у Telegram, передає RegioNews.
За його словами, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який терміново прибув у Луцьк, буде доповідати про стан справ із місця подій.
Він додав, що проводиться поліцейська операція "Заручник”, а також Служба безпеки України запровадила план "Бумеранг”.
Зараз у місті працюють найкращі фахівці. Головне зараз – зберегти їхні життя”, - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.
У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.
Також в МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста".