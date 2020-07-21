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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 липня 2020, 14:46 9

Шмигаль: головне завдання - зберегти життя заручників у Луцьку

21 липня 2020, 14:46 9
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За словами прем'єра, у місті працюють найкращі спеціалісти
За словами прем'єра, у місті працюють найкращі спеціалісти
Фото: Кабмін
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз головне завдання - зберегти життя заручників терориста у Луцьку.

Про це він повідомив у Telegram, передає RegioNews.

За його словами, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який терміново прибув у Луцьк, буде доповідати про стан справ із місця подій.

Він додав, що проводиться поліцейська операція "Заручник”, а також Служба безпеки України запровадила план "Бумеранг”.

Зараз у місті працюють найкращі фахівці. Головне зараз – зберегти їхні життя”, - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Також в МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста".

Кабмін заява Деніс Шмигаль Луцьк терорист
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