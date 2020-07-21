"Луцький терорист" кинув гранату з вікна захопленого автобусу
Терорист, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, кинув із вікна на вулицю гранату.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, передає RegioNews.
Відомо, що біля автобусу вибухнув невідомий пристрій, в результаті якого ніхто не постраждав.
Згідно із повідомленням Нацполіції, вибухотехніки знешкодили також бойову гранату, яку кинув зловмисник.
Вибухотехніки ГУНП у Волинській області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник", - йдеться в повідомленні.
Територія центру міста залишається перекритою для забезпечення безпеки громадян.
Всі задіяні сили скоординовано працюють для якнайшвидшого звільнення заручників", - додали в Нацполіції.
Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.
У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.
Також в МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста".