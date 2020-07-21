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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 липня 2020, 16:24 12

"Луцький терорист" кинув гранату з вікна захопленого автобусу

21 липня 2020, 16:24 12
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Центр міста залишається перекритим задля безпеки громадян
Центр міста залишається перекритим задля безпеки громадян
Фото: Нацполіція
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Терорист, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, кинув із вікна на вулицю гранату.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, передає RegioNews.

Відомо, що біля автобусу вибухнув невідомий пристрій, в результаті якого ніхто не постраждав.

Згідно із повідомленням Нацполіції, вибухотехніки знешкодили також бойову гранату, яку кинув зловмисник.

Вибухотехніки ГУНП у Волинській області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник", - йдеться в повідомленні.

Територія центру міста залишається перекритою для забезпечення безпеки громадян.

Всі задіяні сили скоординовано працюють для якнайшвидшого звільнення заручників", - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Також в МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста".

Станом на середину дня у Луцьку тривають переговори з терористом, що захопив автобус.

автобус поліція Луцьк Граната терорист
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