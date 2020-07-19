Відомий журналіст Юрій Бутусов захворів на COVID-19

Напередодні хвороби головний редактор "Цензор.нет" разом із групою нардепів брав участь у ток-шоу на каналі "1+1"

Напередодні хвороби головний редактор "Цензор.нет" разом із групою нардепів брав участь у ток-шоу на каналі "1+1"

Фото: Юрій Бутусов Facebook

У журналіста та головного редактора видання "Цензор.Нет" Юрія Бутусова 19 липня підтвердили коронавірус.

Про це сам Юрій Бутусов написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

За його словами, він не знає, де саме міг підчепити інфекцію.

Наразі Бутусов почувається задовільно. У нього температура 36,9 – 37,2 і невелика ломота в суглобах.

Журналіст лікується вдома, він та його родина перебувають на самоізоляції.

У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории "Діла". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в... Опубліковано Юрієм Бутусовим Неділя, 19 липня 2020 р.

Напередодні хвороби, у четвер, 16 липня, Юрій Бутусов взяв участь у програмі "Право на владу" на телеканалі "1 + 1".

Разом із Бутусовим у студії перебували спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, голова політичної партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко, співголова фракції партії "Євросолідарність" Ірина Геращенко, "слуга народу" Олександр Дубінський, голова партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, співголова фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко та голова політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

Також в телепрограмі взяли участь експерт аналітичного порталу "Слово і діло" Валентин Гладких, керівник фонду "Українська політика" Костянтин Бондаренко, політтехнолог Сергій Гайдай, журналіст та політик Олексій Мустафін, політтехнолог Віктор Уколов.

Бутусов під час програми сидів поряд з Іриною Геращенко з одного боку та Олександром Корнієнком з іншого. Ірина Геращенко у коментарях до допису журналіста вже зауважила, що зробить тест задля власної безпеки.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували ще 731 випадок COVID-19.

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