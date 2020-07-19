До послаблення карантину не готові вісім областей
Станом на 19 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів вісім областей України.
Про пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.
до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська та Чернігівська області.
Зокрема, у Закарпатській області надто високий показник завантаженості ліжок, у Чернігівській - недостатнє охоплення тестування, у Волинській області відсоток виявлення нових випадків перевищує встановлений МОЗ цільовий показник, а у Вінницькій, Івано-Франківській та Одеській областях зафіксоване перевищення по динаміці. У Львівській та Харківській областях більше одного показника перевищує встановлені МОЗ норми.
Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували ще 731 випадок COVID-19.
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