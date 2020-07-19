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19 липня 2020, 15:41 2

У Вінниці створили карту корупційних місць

19 липня 2020, 15:41 2
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На ній позначені місця, які мають так звану "корупційну історію"
На ній позначені місця, які мають так звану "корупційну історію"
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Для вінничан створили карту корупційного міста. Вона являє собою невеличку онлайн-екскурсію місцями корупційної діяльності вінницьких посадовців, які були описані місцевими журналістами та активістами.

Переглянути цю карту можна тут, перейшовши за відповідним посиланням у Google maps, пише RegioNews.

Кожна відмітка на карті має корупційну історію. Наприклад, звичайний торгівельний центр – побудували на комунальній землі, взятій в оренду всього за 300 грн на місяць.

Далі, непримітний магазин біля зупинки – точка вінницького депутата, за яку він платить 1000 грн на місяць.

Звичайний офіс став відкатом місцевих чиновників за "необхідну" оцінку комунального майна.

Карта буде поповнюватися новими відмітками, пообіцяли автори.

Нагадаємо, найменш корумпованими серед міських голів в Україні, на думку експертів, є мери Вінниці, Тернополя і Львова.

Вінниця журналісти корупція Карта активісти
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