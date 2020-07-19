В Україні зафіксували ще 731 випадок COVID-19

За минулу добу одужали 355 осіб, померло – 8

За минулу добу одужали 355 осіб, померло – 8

Всього в Україні з початку епідемії захворіли вже майже 59 тисяч осіб.

Про це пише RegioNews з посиланням на Моз України.

За станом на ранок 19 липня в Україні зафіксовано 731 новий випадок захворювання коронавірусом. Таким чином, загальне число хворих у нашій країні з початку епідемії становить 58 тисяч 842 випадки.

За добу від ускладнень хвороби померло 8 осіб, всього кількість жертв COVID-19 в Україні досягла 1485 людей.

За минулу добу одужали 355 осіб, всього з початку епідемії – 30 тисяч 879 людей.

Таким чином на сьогоднішній день в країні хворіє 26 тисяч 478 тисяч українців, кількість хворих стала меншою за тих, що одужали.

Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували 847 нових випадків зараження коронавірусом.

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