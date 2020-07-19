10:02  19 липня
В Україні зафіксували ще 731 випадок COVID-19
14:04  19 липня
"Слуги народу" працюють над законом про опозицію - Третьякова
19:00  19 липня
Зведення ООС: сім обстрілів, втрат немає
UA | RU
UA | RU
19 липня 2020, 17:06 2

У Збройних силах зафіксували 13 нових випадків коронавірусу

19 липня 2020, 17:06 2
Читайте также на русском языке
Загалом на COVID-19 хворіють 140 українських військових
Загалом на COVID-19 хворіють 140 українських військових
Фото: ТСН
Читайте также
на русском языке

На самоізоляції перебуває 296 осіб.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Командування Медичних сил ЗСУ.

Станом на 10:00 19 липня в Збройних Силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 516 осіб, летальних випадків – 5", - повідомили в командуванні.

Зазначається, що на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 296 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 43 особи.

За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначили у ЗСУ.

Із тих, хто захворів, у закладах охорони здоров’я перебуває один військовослужбовець. Стан пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

Вдома під наглядом медичної служби знаходиться 12 осіб. Повідомляється, що їх стан також задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували ще 731 випадок COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус COVID-19 армія ЗСУ лікарні статистика хворі
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У коридорах чернівецької лікарні розгулювали кози
19 липня 2020, 13:20
До послаблення карантину не готові вісім областей
19 липня 2020, 12:56
В курортному селі на Миколаївщині зафіксували спалах COVID-19
19 липня 2020, 10:35
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »