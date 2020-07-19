У Збройних силах зафіксували 13 нових випадків коронавірусу

Загалом на COVID-19 хворіють 140 українських військових

Загалом на COVID-19 хворіють 140 українських військових

Фото: ТСН

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Командування Медичних сил ЗСУ.

Станом на 10:00 19 липня в Збройних Силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 516 осіб, летальних випадків – 5", - повідомили в командуванні.

Зазначається, що на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 296 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 43 особи.

За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначили у ЗСУ.

Із тих, хто захворів, у закладах охорони здоров’я перебуває один військовослужбовець. Стан пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

Вдома під наглядом медичної служби знаходиться 12 осіб. Повідомляється, що їх стан також задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували ще 731 випадок COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)