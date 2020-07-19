Известный журналист Юрий Бутусов заболел COVID-19

Накануне болезни главный редактор "Цензор.нет" вместе с группой нардепов принимал участие в ток-шоу на канале "1+1"

Накануне болезни главный редактор "Цензор.нет" вместе с группой нардепов принимал участие в ток-шоу на канале "1+1"

Фото: Юрий Бутусов Facebook

У журналиста и главного редактора издания "Цензор.Нет" Юрия Бутусова 19 июля подтвердили коронавирус.

Об этом сам Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

По его словам, он не знает, где именно мог подцепить инфекцию.

Сейчас Бутусов чувствует себя удовлетворительно. У него температура 36,9 – 37,2 и небольшая ломота в суставах.

Журналист лечится дома, он и его семья находятся в самоизоляции.

У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории "Діла". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в... Опубликовано Юрием Бутусовым Воскресенье, 19 июля 2020 г.

Накануне болезни, в четверг, 16 июля, Юрий Бутусов принял участие в программе "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

Вместе с Бутусовым в студии находились спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель политической партии "Слуга Народа" Александр Корниенко, сопредседатель фракции партии "Евросолидарность" Ирина Геращенко, "слуга народа" Александр Дубинский, председатель партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко и председатель политической партии "За будущее" Игорь Палица.

Также в телепрограмме приняли участие эксперт аналитического портала "Слово и дело" Валентин Гладких, руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко, политтехнолог Сергей Гайдай, журналист и политик Алексей Мустафин, политтехнолог Виктор Уколов.

Бутусов во время программы сидел рядом с Ириной Геращенко с одной стороны и Александром Корниенко с другой. Ирина Геращенко в комментариях к записи журналиста уже заметила, что сделает тест ради собственной безопасности.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали еще 731 случай COVID-19.

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