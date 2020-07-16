Автофіксація порушень на дорогах: водії сплатили 52 мільйони штрафів
За 45 днів роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху бюджет отримав 52 мільйони гривень штрафів.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.
За його словами, ще одним позитивним результатом встановлення камер стало зменшення у 5 разів швидкості автомобілів, а також вдалося на значний відсоток зменшити ймовірність ДТП.
Він додав, що це результат роботи 50 камер, і припустив, що якщо їх буде 1000, в бюджет надходитиме мільярд гривень щомісяця.
Наразі закуповуються ще 300 камер фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху для загальнодержавних трас. Вони будуть встановлені до кінця року", - сказав Геращенко.
Нагадаємо, 1 червня в Україні запрацювали камери автофіксації порушень ПД. Спочатку цю ініціативу запровадили в Київській області та Києві.
В МВС повідомили, що система автофіксації буде стежити не лише за швидкістю.