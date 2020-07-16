Автофіксація порушень на дорогах: водії сплатили 52 мільйони штрафів

Гроші підуть на покращення дорожньої інфраструктури

Гроші підуть на покращення дорожньої інфраструктури

Фото: flickr

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За його словами, ще одним позитивним результатом встановлення камер стало зменшення у 5 разів швидкості автомобілів, а також вдалося на значний відсоток зменшити ймовірність ДТП.

Він додав, що це результат роботи 50 камер, і припустив, що якщо їх буде 1000, в бюджет надходитиме мільярд гривень щомісяця.

Наразі закуповуються ще 300 камер фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху для загальнодержавних трас. Вони будуть встановлені до кінця року", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, 1 червня в Україні запрацювали камери автофіксації порушень ПД. Спочатку цю ініціативу запровадили в Київській області та Києві.

В МВС повідомили, що система автофіксації буде стежити не лише за швидкістю.