МВС: Система автофіксації буде стежити не лише за швидкістю

Будуть фіксуватися також інші правопорушення

Будуть фіксуватися також інші правопорушення

Міністерство внутрішніх справ до кінця 2020 року має намір запустити систему фіксації не тільки перевищення швидкості на дорогах, але й низки інших правопорушень.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За словами Геращенко, на сьогоднішній момент в Києві тестують фіксацію таких правопорушень, як проїзд по смузі громадського транспорту.

Протягом липня планується запуск і притягнення до відповідальності водіїв, які систематично їздять по смузі громадського транспорту", - сказав він.

Заступник міністра додав, що до кінця цього року МВС хоче запустити й інші сервіси – фіксацію порушень правил зупинки та стоянки.

Також буде запущена система проїзду на заборонний знак світлофора, система, що фіксує факт виїзду на зустрічну смугу руху, проїзд пішохідними тротуарами та пішохідними доріжками, а також порушення правил руху через залізничний перехід", - резюмував Геращенко.

Нагадаємо, перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху почали працювати місяць назад.

Також ми повідомляли, що з 1 липня за водіння в нетверезому стані в Україні передбачено кримінальну відповідальність.