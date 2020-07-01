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01 липня 2020, 15:27 3

МВС: Система автофіксації буде стежити не лише за швидкістю

01 липня 2020, 15:27 3
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Будуть фіксуватися також інші правопорушення
Будуть фіксуватися також інші правопорушення
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Міністерство внутрішніх справ до кінця 2020 року має намір запустити систему фіксації не тільки перевищення швидкості на дорогах, але й низки інших правопорушень.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За словами Геращенко, на сьогоднішній момент в Києві тестують фіксацію таких правопорушень, як проїзд по смузі громадського транспорту.

Протягом липня планується запуск і притягнення до відповідальності водіїв, які систематично їздять по смузі громадського транспорту", - сказав він.

Заступник міністра додав, що до кінця цього року МВС хоче запустити й інші сервіси – фіксацію порушень правил зупинки та стоянки.

Також буде запущена система проїзду на заборонний знак світлофора, система, що фіксує факт виїзду на зустрічну смугу руху, проїзд пішохідними тротуарами та пішохідними доріжками, а також порушення правил руху через залізничний перехід", - резюмував Геращенко.

Нагадаємо, перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху почали працювати місяць назад.

Також ми повідомляли, що з 1 липня за водіння в нетверезому стані в Україні передбачено кримінальну відповідальність.

Україна ПДР дороги МВС штраф
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