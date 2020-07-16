Автофиксация нарушений на дорогах: водители заплатили 52 миллиона штрафов
За 45 дней работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения бюджет получил 52 миллионов гривен штрафов.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.
По его словам, еще одним положительным результатом установления камер стало уменьшение в 5 раз скорости автомобилей, а также удалось на значительный процент уменьшить вероятность ДТП.
Он добавил, что это результат работы 50 камер, и предположил, что если их будет 1000, в бюджет будет поступать миллиард гривен ежемесячно.
Сейчас закупаются еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года", - сказал Геращенко.
Напомним, 1 июня в Украине заработали камеры автофиксации нарушений ПД. Сначала эту инициативу ввели в Киевской области и Киеве.
В МВД сообщили, что система автофиксации будет следить не только за скоростью.