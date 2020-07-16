Автофиксация нарушений на дорогах: водители заплатили 52 миллиона штрафов

Деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры

Деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры

Фото: flickr

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По его словам, еще одним положительным результатом установления камер стало уменьшение в 5 раз скорости автомобилей, а также удалось на значительный процент уменьшить вероятность ДТП.

Он добавил, что это результат работы 50 камер, и предположил, что если их будет 1000, в бюджет будет поступать миллиард гривен ежемесячно.

Сейчас закупаются еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года", - сказал Геращенко.

Напомним, 1 июня в Украине заработали камеры автофиксации нарушений ПД. Сначала эту инициативу ввели в Киевской области и Киеве.

В МВД сообщили, что система автофиксации будет следить не только за скоростью.