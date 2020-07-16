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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 липня 2020, 15:19 4

В Україні можуть посилити відповідальність за перекриття доріг

16 липня 2020, 15:19 4
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У поточному році суттєво зросла кількість масових акцій
Фото: Нацполіція
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В Нацполіції хочуть посилити кримінальну відповідальність за перекриття мітингувальниками доріг.

Про це під час координаційної наради правоохоронців в Офісі генпрокурора заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, у минулі роки було фіксовано близько 75 тисяч мітингів в рік, однак цього року їхня кількість зросла до 90 тисяч.

У цьому році правоохоронці зафіксували на 15 тисяч мітингів більше у порівнянні з попередніми роками. Переважно вони пов'язані з територіальною реформою об'єднаних громад", - сказав Клименко.

Він додав, що ці мітинги часто супроводжуються перекриттям доріг.

У зв'язку з цим МВС і Нацполіція планують ініціювати зміни в законодавстві про посилення відповідальності за перекриття доріг.

Нагадаємо, 8 липня у Києві активісти перекрили міст Метро, виникли значні затори.

поліція МВС дороги перекриття Кримінальна відповідальність
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