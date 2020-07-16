В Україні можуть посилити відповідальність за перекриття доріг
В Нацполіції хочуть посилити кримінальну відповідальність за перекриття мітингувальниками доріг.
Про це під час координаційної наради правоохоронців в Офісі генпрокурора заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає RegioNews.
За його словами, у минулі роки було фіксовано близько 75 тисяч мітингів в рік, однак цього року їхня кількість зросла до 90 тисяч.
У цьому році правоохоронці зафіксували на 15 тисяч мітингів більше у порівнянні з попередніми роками. Переважно вони пов'язані з територіальною реформою об'єднаних громад", - сказав Клименко.
Він додав, що ці мітинги часто супроводжуються перекриттям доріг.
У зв'язку з цим МВС і Нацполіція планують ініціювати зміни в законодавстві про посилення відповідальності за перекриття доріг.
Нагадаємо, 8 липня у Києві активісти перекрили міст Метро, виникли значні затори.