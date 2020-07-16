В Україні можуть посилити відповідальність за перекриття доріг

У поточному році суттєво зросла кількість масових акцій

У поточному році суттєво зросла кількість масових акцій

Фото: Нацполіція

Про це під час координаційної наради правоохоронців в Офісі генпрокурора заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, у минулі роки було фіксовано близько 75 тисяч мітингів в рік, однак цього року їхня кількість зросла до 90 тисяч.

У цьому році правоохоронці зафіксували на 15 тисяч мітингів більше у порівнянні з попередніми роками. Переважно вони пов'язані з територіальною реформою об'єднаних громад", - сказав Клименко.

Він додав, що ці мітинги часто супроводжуються перекриттям доріг.

У зв'язку з цим МВС і Нацполіція планують ініціювати зміни в законодавстві про посилення відповідальності за перекриття доріг.

Нагадаємо, 8 липня у Києві активісти перекрили міст Метро, виникли значні затори.