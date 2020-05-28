1 червня в Україні запрацюють камери автофіксації порушень ПДР

Спочатку цю ініціативу запровадять в Київській області та Києві

Фото: flickr

Спочатку цю ініціативу запровадять в Київській області та Києві

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За його словами, спочатку систему запустять у Києві та Київській області. В подальшому відеокамери поступово будуть встановлюватись і по всій Україні.

Їх будуть встановлювати на автомагістралях у місцях концентрації ДТП з важкими наслідками.

Спочатку у автоматичному режимі будуть фіксуватись лише факти перевищення швидкості. Поступово, вже в цьому році, система буде фіксувати і інші порушення ПДР - проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху", - розповів чиновник.

Він додав, що на трасах камери встановлюють за рахунок державного бюджету, у містах і на території тергромад за рахунок місцевих бюджетів.

Також місця встановлення камер погоджуються з Департаментом патрульної поліції.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про правила техогляду автомобілів.