1 червня в Україні запрацюють камери автофіксації порушень ПДР
З 1 червня в Україні запрацюють перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.
За його словами, спочатку систему запустять у Києві та Київській області. В подальшому відеокамери поступово будуть встановлюватись і по всій Україні.
Їх будуть встановлювати на автомагістралях у місцях концентрації ДТП з важкими наслідками.
Спочатку у автоматичному режимі будуть фіксуватись лише факти перевищення швидкості. Поступово, вже в цьому році, система буде фіксувати і інші порушення ПДР - проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху", - розповів чиновник.
Він додав, що на трасах камери встановлюють за рахунок державного бюджету, у містах і на території тергромад за рахунок місцевих бюджетів.
Також місця встановлення камер погоджуються з Департаментом патрульної поліції.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про правила техогляду автомобілів.
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