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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 липня 2020, 14:13 5

Слідство досі не встановило замовників стрілянини у Броварах

16 липня 2020, 14:13 5
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50 учасникам стрілянини було оголошено про підозру
50 учасникам стрілянини було оголошено про підозру
Фото: Нацполіція
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Правоохоронні органи досі не встановили замовників стрілянини у Броварах Київської області, яка відбулася 29 травня.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час координаційної наради прокуратури, поліції та СБУ, передає RegioNews.

За її словами, 50 учасникам перестрілки було оголошено про підозру, 18 з них виявилися членами організованих злочинних угрупувань.

Венедіктова додала, що замовників цього злочину до сьогодні не встановлено, і про них нічого не відомо.

Упродовж першого півріччя в Україні знешкоджено 11 банд, з них 8 саме у Київській області, зокрема банди, які влаштували стрілянину у Броварах під Києвом", - додала генпрокурор.

Венедіктова також зазначила, що за півроку правоохоронці виявили дві банди, які використовували зброю та вибухівку як знаряддя злочину.

Нагадаємо, 29 травня в м. Бровари відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

Офіс генпрокурора стрілянина злочин поліція Ірина Венедіктова Бровари
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